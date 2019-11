Reggio Calabria: grande folla e assordante rombo di motori per i funerali di Walter Zema sotto la pioggia [FOTO LIVE]

19 Novembre 2019 15:00

Reggio Calabria, ultimo commosso saluto al giovane 24enne Walter Zema

Si stanno svolgendo in questi minuti presso la chiesa di Sant’Agostino, i funerali di Walter Zema, il 24enne deceduto in un drammatico incidente sabato sera a Modena, nella zona Sud di Reggio Calabria nei pressi del campo CONI. Walter era un grande appassionato di moto ed è deceduto in un violento impatto con un’auto proprio mentre era alla guida della sua Honda, nei pressi della sua abitazione di Modena, sabato sera. Enorme il dolore dei familiari, dei genitori e del fratello Simone, e di tutti gli amici e i parenti che si sono raccolti numerosissimi per omaggiare il 24enne reggino per l’ultima volta.

Per porgere l’ultimo saluto a Walter un gruppo di amici motociclisti si è radunato nella piazza davanti la chiesa e con il vibrante rombo dei motori che Walter tanto amava. La piazza è gremita da un’enorme folla di gente, nonostante la pioggia che cade copiosa sulla città come a voler piangere, anche dal cielo, la prematura scomparsa di un ragazzo che si faceva volere bene da tutti.

