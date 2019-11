19 Novembre 2019 12:48

Reggio Calabria, Arruzzolo, Zampogna, Caridi: “dispiacere e rammarico la pessima condizione strutturale ed igienico sanitaria in cui versa l’istituto superiore “Gemelli Careri” di Taurianova. Chiediamo un intervento deciso del sindaco metropolitano Falcomatà e del delegato all’edilizia scolastica Marino”

“Apprendiamo con dispiacere e rammarico la pessima condizione strutturale ed igienico sanitaria in cui versa l’istituto superiore “Gemelli Careri” di Taurianova. La scuola, volano di crescita personale e culturale dei nostri ragazzi, dovrebbe garantire uno standard qualitativo che permetta di affrontare gli anni della formazione con serenità, aiutando così a potenziare le capacità di ogni allievo“. E’ quanto scrivono in una nota il consigliere regionale di Forza Italia Giovanni Arruzzolo, il consigliere metropolitano Giuseppe Zampogna, l consigliere comunale di Taurianova Antonino Caridi. “Vivere questi anni nel degrado e nell’abbandono istituzionale non fa altro che iniettare nelle menti, l’idea della normalità alla rassegnazione, un pessimismo cronico che di certo non potrà influire positivamente su chi si proietta nel futuro con la convinzione che un cambiamento non sia più possibile. Chiediamo quindi un intervento deciso del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e del delegato all’edilizia scolastica Demetrio Marino, volto ad un rapido miglioramento delle suddette condizioni. Lo studio è un diritto fondamentale di ogni essere umano, ne chiediamo a gran voce la tutela e attendiamo fiduciosi un ripristino dignitoso dell’istituto “Gemelli Careri”, nonché una più attenta sorveglianza su tutti gli edifici scolastici”, concludono.

Valuta questo articolo