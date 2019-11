Reggio Calabria, protesta dei Vigili del Fuoco a Piazza Italia: “la politica smetta di prenderci in giro” [FOTO e INTERVISTE]

15 Novembre 2019 13:42

Reggio Calabria, protesta a Piazza Italia dei Sindacati confederali dei Vigili del Fuoco: “mancata attenzione da parte del Governo nei confronti degli operatori della sicurezza che rischiano ogni giorno la loro vita”

Sit in di protesta questa mattina a Piazza Italia a Reggio Calabria dei Vigili del Fuoco. Lo sciopero a carattere nazionale dei Sindacati confederali di categoria nasce contro la mancata attenzione da parte del Governo nei confronti degli operatori della sicurezza e per protestare in particolare rispetto all’ultima legge di bilancio, ritenuta per nulla sufficiente a soddisfare le esigenze di un comparto sempre più in difficoltà. Antonino Stilo, segretario Territoriale dei Vigili del Fuoco della Fns-Cisl, nel ricordare Nino Candido, dichiara: “i Vigili del fuoco chiedono a gran voce al Governo la valorizzazione del proprio lavoro dal punto di vista retributivo e previdenziale, maggiore tutela per gli infortuni e le malattie professionali, un riconoscimento reale delle specificità e dell’alta professionalità, il potenziamento degli organici. I sindacati hanno deciso di alzare la voce perché tali questioni ancora una volta non hanno trovato il giusto riscontro nella Legge di Bilancio in discussione in Parlamento”, conclude. Francesco Callea, segretario generale della Fp Cgil, afferma: “da anni nessun governo ci ascolta, è arrivato il momento di rivendicare i diritti dei Vigili del Fuoco, abbiamo stipendi bassissimi rispetto agli altri paesi d’Europa”. Il Segretario Regionale Confsal Vigili del Fuoco Calabria, Antonio Capozza dice: “lamentiamo una situazione gravosa, chiediamo che il Governo ci ascolti, l’ultimo esecutivo ha stanziato una miseria”.

Valuta questo articolo