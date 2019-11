Reggio Calabria: progetto Escogita, si è svolto questa mattina il Pitch Event “Social BUSiness in Tour” [FOTO e INTERVISTE]

25 Novembre 2019 13:10

Reggio Calabria: si è svolto questa mattina il Pitch Event “Social BUSiness in Tour” che ha visto aspiranti imprenditori, accompagnati da Escogita nei 20 mesi di Progetto, impegnati in una competizione per la premiazione della migliore Idea Imprenditoriale

Si è svolto questa mattina a Reggio Calabria il “Pitch Event “Social BUSiness in Tour”, che è un Contest che ha visto gli aspiranti imprenditori, accompagnati da Escogita nei 20 mesi di Progetto, impegnati in una competizione per la premiazione della migliore Idea Imprenditoriale. L’idea, suggerita dal termine Elevator Pitch Event, è quella di esporre l’idea imprenditoriale in pochi minuti, il tempo di una “corsa in ascensore”, trasmettendo essenzialmente due concetti: passione e profittabilità del business. Nel capo del “Progetto Escogita” non si è trattato di una corsa in ascensore, bensì di una fermata di Bus. Il contest infatti è stato realizzato in collaborazione con il Servizio Pubblico di Trasporto Urbano ATAM SpA della Città Metropolitana. Ospiti del Bus, gli aspiranti imprenditori che si sono candidati alla competizione, e si sono confrontati di fronte a una Giuria Tecnica che valuterà i progetti imprenditoriali e premierà la migliore idea di business. Il Bus ha seguito un percorso per le strade della città passando per i suoi punti nevralgici, coerentemente con il settore di riferimento delle idee presentate. Ciascuna compagine in gara ha potuto presentare la sua idea nel tempo tra una fermata e l’altra che è per tutti comunque di un massimo di 5 minuti. L’ultima fermata del Bus lascerà gli aspiranti imprenditori in gara e le Giuria nell’Aula Magna della Facoltà di Economia dell’Università Mediterranea, dove ha avuto inizio il Convegno conclusivo aperto a giovani, scuole, studenti universitari e cittadinanza.

Giuria Tecnica:

Presidente della Giuria: dott. A. Tramontana – Camera di Commercio

D. Nicolò – Dipartimento di Economia dell’Università Mediterranea

Stefano Poeta – Ordine dei Commercialisti

ssa S. Spagna – Banca Etica

G. Quattrone – Saxesfull services and solution e Servizi alle imprese di Confindustria.

Giuria sociale

E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini

Sindaco Avv. Giuseppe Falcomatà

ssa L. Nucera – Assessore alle politiche sociali

S. Radaelli – Direttore della Scuola di Impresa sociale (Milano).

Giornalista Toni Mira Caporedattore Avvenire – Redazione Romana

