Reggio Calabria, le scolaresche prendono d’assalto Porto Bolaro: 450 alunni alla meravigliosa mostra di Jules Verne [FOTO]

31 Ottobre 2019 12:34

Reggio Calabria: la mostra di Jules Verne ospite del Centro Commerciale Porto Bolaro, sarà visitabile fino all’8 novembre

Continua l’esposizione dedicata a Jules Verne presso il Centro Commerciale Porto Bolaro di Reggio Calabria. La mostra “Il fantastico mondo di Jules Verne”, in esclusiva per la Calabria, sta attirando numerose scolaresche che ne approfittano per un percorso didattico e formativo.

Strutturata in maniera interattiva, funzionale e coinvolgente, con lo scopo di far divertire ma allo stesso tempo insegnare, la mostra si compone di 8 isole interattive che consentono agli ospiti del centro commerciale di rivivere le esperienze narrate da Verne nelle sue opere. Proprio l’interattività è l’elemento fondamentale e più coinvolgente di questa mostra, che sfrutta anche la tecnologia della realtà virtuale e consente ai visitatori di immergersi completamente nel fantastico mondo descritto dal noto scrittore francese. Insegnamento e divertimento sono le due linee guide della mostra, che coinvolge anche i bambini e gli studenti. Come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo sono state coinvolte 6 tra scuole e istituti comprensivi e 23 classi per 450 alunni.

Grande soddisfazione da parte del direttore di Porto Bolaro, Alberto Federico, per l’ottima riuscita dell’iniziativa e per la partecipazione riscontrata da parte dei visitatori, il direttore ci tiene anche a rivolgere un ringraziamento particolare a tutte le scuole che hanno partecipato, ai dirigenti scolastici e alle insegnanti che hanno risposto positivamente all’iniziativa proposta dal Centro.

La mostra rimarrà esposta al pubblico fino all’8 Novembre.

