Reggio Calabria: il commosso omaggio della Guardia Costiera a Nino Candido [FOTO e VIDEO]

9 Novembre 2019 10:24

Reggio Calabria:la Guardia Costiera rende omaggio a Nino Candido, il vigile eroe deceduto nell’esplosione di Alessandria insieme a due colleghi

La direzione marittima – Guardia Costiera di Reggio Calabria, in occasione dei funerali di stato dei tre giovani vigili del fuoco, che hanno perso la vita durante un’attività di servizio, ha reso un commosso e sentito omaggio ai vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria. Cinque motovedette guardia costiera e relativi equipaggi si sono schierate in porto davanti al distaccamento dei vigili del fuoco per esprimere la propria solidarietà e vicinanza ai colleghi che hanno perso la vita nella tragedia di Alessandria. Un momento semplice e toccante che ha visto uomini e donne in divisa essere vicini ad altri uomini e donne in divisa, accomunati da uno scopo comune quello di essere al servizio della collettività.

