Reggio Calabria: anche quest’anno il Natale più magico si vivrà al Castello Aragonese con l’evento Christmas in the Castle – A Magic Story

18 Novembre 2019 21:12

Reggio Calabria: anche quest’anno il Natale più magico si vivrà al Castello Aragonese

Anche quest’anno, il Natale più magico si vivrà al Castello Aragonese di Reggio Calabria! Christmas in the Castle – A Magic Story è l’attesissimo evento interamente dedicato al mondo della Scuola di Magia più famosa di tutte, in cui prenderanno vita magici personaggi e creature fantastiche. Il viaggio inizierà dal Binario Magico dove gli alunni delle quattro casate di magia illustreranno ai visitatori il percorso da seguire; la Preside accoglierà i visitatori all’interno della maestosa Sala dello Smistamento per indossare il Cappello Magico e scoprire la propria Casata di appartenenza: Siete scaltri, furbi e ambiziosi? Siete coraggiosi, leali e amanti delle sfide? O forse siete studiosi, misteriosi e curiosi? Oppure amate il duro lavoro, vi circondate di amici e siete molto pazienti? Venite a scoprire a quale casata appartenete! Per di più, l’Aula delle Pozioni sarà aperta a grandi e piccoli per scoprire il mondo degli esperimenti magici e di fantastici incantesimi. Tutti i pomeriggi sarà possibile partecipare al Duello tra Maghi, al Torneo di Quidd-ball e alla Magic Escape Room. Inoltre, tutti i giorni sarà possibile ammirare le scenografie che riprendono le aree più significative della Scuola di Magia: Binario, Specchio Magico, Sala dello Smistamento, Aula Pozioni e Parete Insanguinata. Pensate sia finita qui? Ebbene non è tutto perché, all’interno della Torre Sud, gli Elfi attenderanno i piccoli per condurli da Babbo Natale e scrivere con loro la letterina da spedire direttamente al Polo Nord! Questo e tanto altro all’Evento Christmas in the Castle – A Magic Story presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria, dal 13 al 29 Dicembre!

Per informazioni : 379/1175475

Valuta questo articolo