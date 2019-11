Reggio Calabria, a Beppe Marotta il Premio “Oreste Granillo”: “spero che la Reggina torni in alto”

31 Ottobre 2019 21:00

Beppe Marotta a Reggio Calabria: “la Reggina sta facendo molto bene. Mi auguro che gli amaranto possano tornare in alto velocemente”

Si è svolta a Reggio Calabria, presso Palazzo Alvaro, la 2ª edizione del Premio “Oreste Granillo”. Quest’anno il premio è stato assegnato all’amministratore delegato dell‘Inter, Beppe Marotta. L’evento rinnova l’impegno assunto con la precedente edizione, che ha visto ospite il vice presidente Uefa Michele Uva. Marotta ha esordito dicendo: “sono contento di essere qui a Reggio Calabria e sono onorato di ricevere questo riconoscimento intitolato ad una grande figura come Oreste Granillo”.

Marotta a Reggio Calabria: “mi auguro che la Reggina torni in alto”

Non poteva non dare un giudizio sulla Reggina, l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta: “la squadra di Toscano sta facendo molto bene. Mi auguro che gli amaranto possano tornare in alto più in fretta possibile”.

Marotta a Reggio Calabria: “lo Scudetto non è il traguardo di quest’anno dell’Inter”

Marotta è orgoglioso della “sua” Inter. “la squadra ha grande carattere e personalità, rispecchia le caratteristiche di Conte. È esattamente una squadra di Antonio, che riesce, anche nelle difficoltà, a fare bella figura e portare a casa risultati importanti”. Sullo Scudetto il dirigente afferma: “non è il traguardo di quest’anno. Il nostro ciclo è iniziato per riportare l’Inter in alto come il blasone richiede, però è un processo graduale”.

Marotta a Reggio Calabria: “l’Inter non deve avere pressione”

Parla ancora di Inter, Beppe Marotta: “stiamo percorrendo un ciclo nuovo iniziato con Antonio Conte, tra i migliori in circolazione. La sua caparbietà è una delle armi vincenti. Non dobbiamo farci prendere dalla pressione e dal coinvolgimento dell’ambiente che vuole trovare antagonisti alla Juve. Dobbiamo guardare in casa nostra”.

Marotta a Reggio Calabria: “sul mercato ci muoveremo, il centrocampo va puntellato”

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, parla di mercato: “è normale che con tanti impegni e tanti infortuni le preoccupazioni aumentano, è legittimo, ma nel percorso di crescita bisogna affrontare il mercato di gennaio vedendo che cosa propone. Il settore di centrocampo va puntellato”.

