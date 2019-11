Reggio Calabria si mobilita per Jasmin Ahmed Chaouch: raccolta fondi per permettere il trasferimento della salma da Londra

20 Novembre 2019 13:31

Tutta Reggio Calabria è sotto shock per la morte di Jasmin Ahmed Chaouch, è stata attivata una raccolta fondi per permettere il trasferimento della salma da Londra a Reggio Calabria

Reggio Calabria piange la scomparsa di Jasmin Ahmed Chaouch, giovane deceduta pochi giorni fa mentre si trovava a Londra, ancora mistero sulla morte della 30enne, si sta provando a fare luce su una situazione ancora tutta da chiarire e che ha sconvolto un’intera città. Jasmin aveva partorito esattamente un mese fa la primogenita Ariel, la gioia in breve tempo si è trasformata in un vero e proprio incubo per il marito, amici e parenti. La giovane reggina (che abitava per lavoro a Londra con il marito Antonio Malara) si era recata in un ospedale della Capitale Britannica accusando un dolore ad una gamba, viene tranquillizzata dai medici e decide così di ritornare a casa. Il dolore però aumenta in modo improvviso, Jasmin accusa problemi respiratori e muore poco dopo. La notizia in breve tempo circola in città ed ovviamente sconvolge tutti. Jasmin viene raccontata dagli amici come una ragazza solare. Tutto vero, Jasmin era proprio così. Una ragazza sempre sorridente, sempre disponibile con gli altri e per gli altri, una ragazza buona, una ragazza che sapeva farsi volere bene.

Jasmin adesso ha bisogno di essere salutata come merita e la famiglia ha bisogno di un aiuto. La salma della ragazza al momento si trova proprio a Londra, è stata lanciata nelle ultime ore una raccolta fondi per permettere il viaggio e riportare Jasmin nella sua città. “Salve, qualche giorno fa ci ha lasciato Jasmin, la sua morte è stata un fulmine a ciel sereno per tutti, amici e parenti si stringono nel dolore… Lascia il marito e una bimba di 3 settimane. Io e altri amici ci domandavamo: ” cosa possiamo fare per aiutarli concretamente?” e così abbiamo avuto quest’idea di fare una raccolta fondi per aiutare la famiglia a portare la salma dall’Inghilterra all’Italia dove è giusto che lei sia sepolta. Jasmin era una donna bella e sorridente dal cuore nobile, e purtroppo ha lasciato un vuoto incommensurabile nel cuore di tutti. Se puoi aiutaci in questa raccolta fondi e riportiamo Jasmin a casa sua… Grazie a tutti immensamente”, scrive un amico del marito su Facebook. In poche ore sono stati raccolti già poco più di 1000 euro, ancora non sufficienti per riportare Jasmin in Italia. Jasmin si è sempre messa a disposizione degli altri, adesso lei ha bisogno della sua città. Adesso ha bisogno di tornare nella sua terra.

