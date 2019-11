Reggio Calabria: il Club Inner Wheel della città celebra la Giornata Internazionale del Fanciullo [FOTO]

22 Novembre 2019 17:16

L’International Inner Wheel, associazione mondiale costantemente impegnata al fianco dei più deboli, delle donne e dei bambini, si attiva anche nell’ottica di supportare le azioni delle Istituzioni, sollecitandole ad azioni a loro favore. Anche quest’anno il club Inner Wheel di Reggio Calabria è stato vicino ai bambini, celebrando con una loro rappresentanza la Giornata Internazionale del Fanciullo: il 20 novembre u.s. le socie del club della città hanno dedicato un pomeriggio ai bimbi di Casa Nazareth, presso la ludoteca Enjoy, organizzando un simpatico party che è stato rallegrato da giochi, da una gustosa merenda e, soprattutto, da tanti regali! Il sorriso di un bimbo sereno riscalda il cuore e le socie del club Inner Wheel sono state particolarmente felici nell’accogliere le grida di gioia di tanti piccoli che scartavano i loro regali, dopo aver giocato in una occasione di spensieratezza!

