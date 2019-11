20 Novembre 2019 15:02

Reggio Calabria, si svolgeranno venerdì i funerali di Sergio Tralongo

Si svolgeranno venerdì 22 novembre alle ore 11 presso il Duomo di Reggio Calabria, i funerali di Sergio Tralongo, il Direttore del Parco Nazionale d’Aspromonte deceduto improvvisamente questa mattina ad appena 58 anni. Tanti gruppi di associazioni e movimenti ambientalisti si stanno organizzando per raggiungere Reggio Calabria da altre Regioni, profondamente colpiti per la perdita di un uomo di grande cultura, con l’intenzione di salutarlo per l’ultima volta.

