Reggio Calabria, Sabato al Duomo i funerali di Nino Candido. Da oggi ad Alessandria la camera ardente per i 3 Vigili uccisi dall’esplosione [DETTAGLI]

7 Novembre 2019 13:00

Esplosione Alessandria, sabato i funerali di Nino Candido al Duomo

Si terranno domani, venerdi’ 8 novembre, alle ore 11, presso il Duomo di Alessandria i funerali dei tre vigili del fuoco morti due giorni fa a Quargnento nello scoppio di una cascina abbandonata. Si tratta di Antonio Candido, Matteo Gastaldo e Marco Triches. Il comune di Alessandria ha proclamato il lutto cittadino. La camera ardente, invece, verra’ allestita dal pomeriggio di oggi presso il comando provinciale dei vigili del fuoco. Lo comunica con una nota la prefettura di Alessandria.

I funerali di Nino Candido si svolgeranno sabato 9 novembre alle ore 14 presso nella Cattedrale di Reggio Calabria. La salma giungerà dalla città di Alessandria venerdì sera in via Spirito Santo. Sabato, quindi, a Reggio Calabria sarà lutto cittadino. Le scuole, in ogni caso, rimarranno aperte.

