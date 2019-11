Reggio Calabria: per lavori chiusa per due notti la galleria Limina [INFO e DETTAGLI]

19 Novembre 2019 10:18

Reggio Calabria: per la manutenzione dell’impianto di ventilazione, chiusa per due notti la galleria Limina sulla strada statale 682 “Jonio-Tirreno”

Per consentire le operazioni di manutenzione all’impianto di ventilazione all’interno della galleria Limina, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare lungo la strada statale 682 Jonio-Tirreno in provincia di Reggio Calabria.

Nel dettaglio, a partire da stasera e fino a domani mercoledì 20 novembre, in esclusivo orario notturno, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del giorno successivo sarà disposta la chiusura al traffico dal km 18,050 al km 26,650.

Negli orari di chiusura del tratto stradale, i flussi di traffico vengono deviati sui seguenti percorsi alternativi:

A) per i veicoli provenienti da Nord, fascia tirrenica, sia da Autostrada sia da Viabilità Secondaria, e diretti su SS 106/Grotteria Mare, i percorsi consigliati sono:

1- uscita allo svincolo autostradale Lamezia Terme con prosecuzione su SS 280-SS106-SS 682 direzione Mammola;

2- proseguimento fino a Reggio Calabria ed accesso alla SS 106 in direzione Taranto-SS 682 direzione Mammola;

B) per i veicoli provenienti da Nord, fascia ionica, sia da SS 106 sia da Viabilità Secondaria, e diretti a Cinquefrondi, i percorsi consigliati sono:

1- ingresso ex SP 16 località Bellino con prosecuzione su SS 106 Var fino a SS 280 dir –SS 280 direzione Lamezia T. accesso in A2 fino allo svincolo Rosarno-SS 682 direzione Limina;

2- proseguimento fino a Reggio Calabria ed accesso all’A2 fino allo svincolo Rosarno-SS 682 direzione Limina;

C) per i veicoli provenienti da Sud, sia da Autostrada sia da Viabilità Secondaria, e diretti su SS 106/Grotteria M., i percorsi consigliati sono:

1- SS 106 direzione Taranto-SS 682 direzione Mammola;

2- uscita allo svincolo autostradale di Lamezia Terme con prosecuzione su SS 280-SS 106- SS 682 direzione Mammola.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148.

Valuta questo articolo