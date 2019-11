Reggio Calabria: domani la celebrazione della Santa Messa in onore della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri

20 Novembre 2019 10:51

Reggio Calabria: domani mattina, presso la Cattedrale, verrà celebrata la Santa Messa in onore della Virgo Fidelis, Celeste Patrona dell’Arma dei Carabinieri

Domani mattina, alle 11.00 a Reggio Calabria, presso la Cattedrale, verrà celebrata la Santa Messa in onore della Virgo Fidelis, Celeste Patrona dell’Arma dei Carabinieri. La funzione religiosa sarà officiata presso la Cattedrale da S.E. Reverendissima Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita di Reggio Calabria – Bova, alla presenza del Colonnello Giuseppe Battaglia, Comandante Provinciale di Reggio Calabria, del Colonnello Giorgio Maria Borrelli, Comandante della Regione Carabinieri Forestale e del Colonnello Alessandro Magro, Comandante della Scuola Allievi. Alla cerimonia saranno presenti le massime autorità civili, militari, religiose e della magistratura del distretto metropolitano reggino, non faranno mancare la loro presenza le rappresentanze delle associazioni combattentistiche e d’Arma e quella degli studenti di vari istituti insieme ad una folta presenza di Carabinieri in servizio ed in congedo con i loro familiari. La scelta della “Virgo Fidelis”, come celeste Patrona dell’Arma, è ispirata alla fedeltà propria di ogni soldato che serve la Patria, che diventa caratteristica peculiare dell’Arma dei Carabinieri che ha per motto: “Nei secoli fedele”. Virgo Fidelis è il titolo di onore e di lode con il quale la Chiesa invoca la Madonna, Maria madre di Gesù, nelle Litanie Lauretane.

Titolo che insigni cultori Mariani dimostrano risalire al periodo compreso tra l’XI – XII secolo e che esprime tutto il significato della vita di Maria e della Sua missione di Madre e di Corredentrice del genere umano affidataLe da Dio. La diffusione e l’affermazione del culto alla “Vergine Fedele” si è allargata anche grazie all’accostamento con “l’Arma Benemerita”, in un binomio che evoca rassicurazione nel cuore degli italiani. L’11 novembre 1949 Papa Pio XII, accogliendo il voto unanime dei cappellani militari dell’Arma e dell’Ordinario Militare per l’Italia, Arcivescovo Carlo Alberto Ferrero di Cavallerleone, promulga un Breve Apostolico sul postulato mariano dell’Arma dei Carabinieri, scegliendo la Virgo Fidelis quale Patrona dell’Arma – in relazione, come detto, al motto araldico “Nei Secoli Fedele” – e fissandone la ricorrenza al giorno 21 del mese di novembre, in cui cade la festa religiosa della Presentazione di Maria Vergine. Nella stessa occasione lo stesso Ordinario Militare scrisse la preghiera alla Virgo Fidelis. Il 21 novembre dunque, ricorre il 70° anniversario del “Breve Apostolico”, nonché per l’Arma dei Carabinieri ricorre il 78° anniversario della battaglia di Culqualber e la “Giornata dell’orfano”. Per l’Arma, gli orfani sono da sempre elemento di collegamento con il passato e con il sacrificio dei Carabinieri che hanno dato la propria vita per la Patria.

