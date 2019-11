Reggio Calabria, un calendario per aiutare l’Hospice “Via delle Stelle”: “più doniamo e più aiutiamo” [VIDEO]

19 Novembre 2019 22:10

Reggio Calabria: un calendario per aiutare l’Hospice “Via delle Stelle”, ennesima iniziativa per sostenere la struttura sanitaria più importante della città

Un calendario per aiutare l’Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria. E’ stato presentato oggi presso l’Agenzia Generali, l’iniziativa promossa voluta dagli agenti, ideatori del calendario solidale pro-Hospice 2020. Un’altra iniziativa per sostenere la struttura sanitaria più importante della città alla quale sarà interamente devoluto il ricavato della vendita dei calendari. Ferdinando Polito, agente dell’Agenzia Generali Reggio Calabria, afferma: “abbiamo ideato questo calendario per destinare l’intero ricavato ad una realtà che sta a cuore a tutti noi reggini. E’ importante dare un contributo alla causa, più doniamo e più aiutiamo”. All’evento presenti il direttore artistico Peppe Piromalli ed il presidente della Fondazione Via delle Stelle dott. Vincenzo Trapani Lombardo.

