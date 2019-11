Reggio Calabria: all’Auditorium Zanotti Bianco lo spettacolo “Il diario di Adamo ed Eva”

22 Novembre 2019 22:20

Per la prima volta a Reggio Calabria arriva lo straordinario spettacolo ispirato all’omonimo romanzo di Mark Twain: “Il diario di Adamo ed Eva”

Per la prima volta a Reggio Calabria arriva lo straordinario spettacolo ispirato all’omonimo romanzo di Mark Twain: “Il diario di Adamo ed Eva”. In scena all’Auditorium Zanotti Bianco domenica 24 novembre alle 18:30, a chiusura della III Edizione del Ragazzi MedFest, è prodotto Scena Verticale, compagnia teatrale tra le più rinomate in Italia e più volte vincitrice di premi Ubu. Divertente e scanzonato, lo spettacolo con leggerezza intende anche avviare una riflessione per raccontare ai ragazzi che la differenza di genere non porta allo scontro, ma è la grande arma dell’uomo per affrontare la vita. Lo spettacolo rivela le inquietudini e il modo di pensare dei primi due abitanti del pianeta che cercheranno di intendersi nonostante le loro evidenti diversità, trasformando una storia di costole, serpenti e mele in una dissertazione sulle relazioni tra uomo e donna usando le armi dello humor e del nonsense. Uno spettacolo rivolto ai più piccoli che strizza l’occhio al pubblico adulto, consigliato da 6 a 99 anni. Diretto da Dario De Luca, sono protagonisti due giovanissimi attori: Elisabetta Raimondi Lucchetti e Davide Fasano nei panni dei primi abitanti del pianeta che intraprendono una “guerra dei sessi” antica quanto l’umanità. Scrive su Repubblica Valentina De Simone: «De Luca trasforma la loro storia in una riflessione ad alta voce sulle relazioni tra uomo e donna, in una dinamica spassosa di approcci e ragionamenti differenti, il tutto al cospetto di un’entità luminosa esterna pronta a giudicare. C’è la supremazia del gentil sesso nel multitasking e nel pensiero, e la rozzezza dolce e po’ urlante del suo consorte, in questo dispositivo che si fa gioco degli stereotipi di genere». Informazioni e programma completo per l’ultimo, imperdibile, week-end con il festival su sul sito ragazzimedfest.

Valuta questo articolo