Reggina, Toscano svela i motivi dei successi: “in città si è creato qualcosa di magico…”

20 Novembre 2019 00:02

La Reggina si prepara per il Rende, nel frattempo l’allenatore Toscano parla ai microfoni di Sportitalia

Grande entusiasmo in casa Reggina, il club amaranto si prepara per la gara di campionato contro il Rende, l’obiettivo è quello di conquistare un’altra vittoria ed allungare in classifica. Presente come ospite di Sportitalia l’allenatore Toscano: “il presidente Gallo ha portato grande entusiasmo ed il merito è stato quello di riportare la Reggina a giocarsi qualcosa d’importante, è stato costruito un gruppo eccezionale, il campionato è ancora lungo ma vedo dei ragazzi che hanno sempre voglia di migliorarsi, ci sono tante squadre forti ma noi vigliamo confermarci. Per me tornare a Reggio è stato motivo d’orgoglio e di grande responsabilità, darò tutto per raggiungere obiettivi importanti, passo contare su una squadra di grande livello, si è creato qualcosa di magico tra calciatori, società e tifosi. I ragazzi sono contenti di allenarsi”.

Su Gattuso: “al Milan ha fatto un gran lavoro, dopo il cambio di allenatore le cose non sono andate bene per il club rossonero. Anche Walter Zenga merita di trovare una panchina importante”. La Reggina può essere paragonata alla Reggina? “Speriamo di sì, a Reggio si è creato tanto entusiasmo anche all’interno del club”.

