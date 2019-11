Reggina super, la squadra di Toscano meglio del Foggia dei record

20 Novembre 2019 17:50

Campionato strepitoso per la Reggina, in proiezione il club amaranto può anche superare il Foggia dei record

La Reggina è al lavoro per preparare la prossima sfida di campionato, la squadra di Mimmo Toscano in campo contro il Rende, partita sulla carta alla portata ma che non deve essere sottovalutata. Gli amaranto sono reduci da 7 vittorie consecutive e hanno allungato in classifica, l’obiettivo adesso è quello di continuare la striscia di risultati utili, la Reggina può pensare di aumentare ancora il distacco dalle dirette concorrenti alla promozione. La squadra di Toscano fino al momento non ha mai perso, si tratta della partenza migliore della storia della Reggina e gli amaranto al momento guidano la classifica del campionato, in casa la squadra ha sempre vinto anche trascinata da un pubblico commovente. La Reggina sta viaggiando al ritmo da record, gli amaranto infatti stanno facendo meglio del Foggia di Stroppa della stagione 2016-2017, quella squadra riuscì a chiudere il campionato con 85 punti, ben 11 di vantaggio sul Lecce per un vero e proprio dominio, + 21 su Matera e Juve Stabia, numeri mai raggiunti dalle altre squadre nella storia del campionato. In quel campionato ed in questo punto della stagione il Foggia aveva in classifica 30 punti poi si scatenò nella seconda parte di stagione. La Reggina dunque al momento ha in prospettiva sette punti in più del Foggia con la possibilità anche di raggiungere gli 85 punti ed entrare ancora di più nella storia del campionato.

