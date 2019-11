Reggina-Rende 2-0 live, inizia la ripresa

23 Novembre 2019 21:24

Reggina-Rende diretta live – Tutti gli aggiornamenti in diretta e in tempo reale dal Granillo per la sfida tra amaranto e biancorossi

Reggina-Rende diretta live – Si torna a parlare di calcio. Si torna a guardare calcio. Cosa c’è di strano, direte voi? In fondo, quando c’è di mezzo la Reggina, di calcio si tratta. Ma non sempre. Non totalmente. Nelle ultime due settimane infatti, tra la trasferta di Rieti e la diatriba tra società amaranto e comune di Reggio, ci si è concentrati poco sui fatti di campo. Toscano però, lo sappiamo bene, avrà tenuto la squadra fuori da ogni possibile distrazione esterna. E così De Rose e compagni sono pronti a scendere in campo per affrontare il Rende nel derby tutto calabrese relativo all’anticipo della 16^ giornata. Biancorossi in ripresa, ma la Reggina vuole proseguire in ciò che finora le è riuscito alla perfezione: vincere.

46′ – Inizia la ripresa.

45′ – Finisce il primo tempo senza recupero, che spettacolo questa Reggina! 2-0, ma il risultato poteva essere molto più largo.

43′ – La Reggina gestisce e aspetta l’intervallo.

35′ – Nel giro di due minuti, prima Garufo e poi Reginaldo sfiorano il tris. La Reggina sta prendendo a pallonate il Rende.

29′ – SPETTACOLO AL GRANILLO, LA REGGINA RADDOPPIA! CHI HA SEGNATO? SEMPRE LUI, SIMONE CORAZZA! REGINALDO SERVE IN PROFONDITA’ JOKER, CHE BATTE AGILMENTE IL PORTIERE.

28′ – Fallo da ammonizione di Blaze su Garufo, ci stava il secondo giallo ma l’arbitro sorvola.

25′ – Miracolo di Savelloni su Reginaldo, conclusione pazzesca del brasiliano all’incrocio, ma vola l’estremo difensore biancorosso. Sull’angolo susseguente, altra occasione per i padroni di casa. Una sola squadra in campo finora.

21′ – VANTAGGIO REGGINA!!! PUNIZIONE DAL LIMITE DI BELLOMO, DEVIAZIONE DECISIVA DI UN AVVERSARIO E PALLONE IN RETE. GOL MERITATO

20′ – Secondo ammonito del match, ancora nelle file del Rende: finisce Blaze sul taccuino per un fallo su Corazza.

17′ – Calcio d’angolo per il Rende. Nulla di fatto.

16′ – Ci prova il Rende in contropiede, tiro telefonato e Guarna blocca in due tempi.

13′ – Annullato gol a Reginaldo! Rolando mette in mezzo, Bianchi conclude, il portiere respinge e il brasiliano si trova il pallone addosso e conclude, ma stoppando con la mano.

11′ – Prima ammonizione del match: Moussa interviene da dietro su Corazza al limite dell’area, giallo per lui.

8′ – La Reggina sta schiacciando il Rende, altro pericolo in zona offensiva, con Reginaldo che ha schiacciato troppo la conclusione.

6′ – Amaranto pericolosi in area con un pallone messo in mezzo. Reginaldo prova a concludere ma respinge la difesa ospite.

5′ – Partenza come sempre molto aggressiva della Reggina, ma Rende che non tira indietro la gamba. Già diversi gli interventi al limite dei biancorossi.

1′ – Partiti!

Problema nel riscaldamento per German Denis, al suo posto Reginaldo.

REGGINA-RENDE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

Reggina (4-3-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, Bianchi, De Rose, Rolando; Bellomo; Corazza, Reginaldo.

Rende (4-3-3): Savelloni; Vitofrancesco, Nossa, Bruno, Blaze; Moussa, Murati, Scimia; Giannotti, Vivacqua, Rossini.

