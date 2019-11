Reggina-Rende, i convocati di Toscano: due gli indisponibili

22 Novembre 2019 14:43

Reggina-Rende, domani al Granillo c’è l’anticipo tra amaranto e biancorossi: i convocati del tecnico amaranto Mimmo Toscano

La Reggina torna in campo. La capolista del girone C di Serie C anticipa al sabato per questa 16^ giornata. Gli amaranto ospitano il Rende per il derby tutto calabrese del Granillo. Hanno “riposato”, forzatamente, gli uomini di Toscano dopo non essere scesi in campo domenica scorsa in quel di Rieti. Ma vittoria è stata, comunque, in una pagina tuttavia triste del calcio moderno.

L’allenatore reggino, per la sfida di domani, ha diramato la lista ufficiale dei convocati. Solo due gli indisponibili. Oltre a Marchi, fuori anche Rubin, che il tecnico aveva già detto questa mattina in conferenza stampa di non voler rischiare. Ecco la lista completa.

Portieri: Farroni, Geria, Guarna

Difensori: Bertoncini, Blondett, Bresciani, Garufo, Gasparetto, Loiacono, Rolando, Rossi

Centrocampisti: Bianchi, De Francesco, De Rose, Mastour, Paolucci, Salandria, Sounas, Rivas

Attaccanti: Bellomo, Corazza, Denis, Doumbia, Reginaldo

