Reggina, crolla la quota promozione: gli amaranto balzano in pole anche per i bookie

20 Novembre 2019 14:35

La Reggina sempre più favorita per la vittoria del campionato e la promozione, la quota per la squadra di Mimmo Toscano

La Reggina si prepara per la gara di campionato contro il Rende, gli amaranto nell’ultimo match non sono scesi in campo a causa dei problemi economici del Rieti e hanno ottenuto la vittoria a tavolino con il risultato di 0-3, sono arrivati comunque i tre punti che hanno permesso di allungare ancora in classifica. La squadra di Toscano sta attraversando un momento veramente entusiasmante e nel prossimo match affronta il Rende, una squadra sicuramente non irresistibile e che occupa le zone basse della classifica. Il club amaranto ha messo a segno la settima vittoria consecutiva anche senza scendere in campo ed adesso l’obiettivo è di conquistare altri tre punti. Anche i bookie credono sempre di più alla promozione del club calabrese, la quota infatti è ulteriormente al ribasso passando da 2,00 a 1,80. Alle spalle della Reggina si trova il Bari nonostante il quinto posto in classifica dei Galletti, la quota dei biancorossi secondo Agipronews è 3,00 secondo gli analisti Sisal Matchpoint. In vista della partita contro il Rende la vittoria della Reggina è quotata a 1,25 contro il 5,50 del pareggio il 10,00 del blitz ospite.

