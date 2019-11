Coppa Italia, Reggina-Potenza 2-3: Vuletich gela il Granillo, amaranto fuori dalla competizione

6 Novembre 2019 22:28

Coppa Italia di Serie C, Reggina fuori per mano del Potenza che ha espugnato il Granillo vincendo 3-2 al termine di una vera battaglia

La Reggina è fuori dalla Coppa Italia di Serie C. La squadra di Mimmo Toscano è caduta stasera per 3-2 sotto i colpi di un buon Potenza, al termine di una gara molto combattuta ed a tratti anche cattiva. La Reggina recrimina per il mancato passaggio del turno ed anche per l’imbattibilità stagionale che termina oggi, anche se in un incontro di Coppa Italia. Una partenza sonnolenta da parte degli amaranto, colpiti dai lucani a fine primo tempo ed inizio ripresa. Da quel momento in poi la squadra ha avuto una reazione d’orgoglio, dettata anche da alcuni cambi decisi da mister Toscano.

Dentro Denis e Reginaldo a ravvivare la manovra amaranto, con ottimi risultati. La Reggina ha infatti trovato il pari, con due reti messe a segno da Doumbia e De Francesco, prima di subire però il terzo gol ospite con una ripartenza ben gestita dal Potenza e conclusa da Vuletich di testa. L’impegno chiesto da Toscano questa sera non è mancato, ma di certo la prova è stata un po’ deludente sotto diversi aspetti. Alcuni dei calciatori sotto la lente d’ingrandimento hanno deluso le attese ed il risultato durante l’incontro ha impedito a Toscano di ‘presentare’ ai tifosi il tanto atteso Mastour. Per vedere in campo il marocchino ci sarà tempo, ma non più in Coppa Italia, dato che gli amaranto sono fuori a sorpresa dalla competizione, troppo presto rispetto alle attese. Vincere un titolo avrebbe fatto piacere al patron Gallo ed avrebbe fatto bene all’ambiente, ma tant’è, adesso si punta con forza al primato in campionato. Agli ottavi ci va il Potenza, il Granillo applaude comunque.

