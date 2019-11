Coppa Italia, i prezzi dei biglietti per Reggina-Potenza di mercoledì prossimo

31 Ottobre 2019 15:20

Reggina-Potenza di Coppa Italia si giocherà mercoledì 6 novembre allo stadio Granillo di Reggio Calabria: i dettagli sui tagliandi

La Reggina di Mimmo Toscano si appresta a giocare per due volte in poche ore contro il Potenza, secondo in classifica nel girone C di Serie C. Dapprima le due squadre si affronteranno in terra lucana durante questo weekend per l’incontro al vertice di campionato, dopodiché la formazione amaranto ospiterà il Potenza nella gara di Coppa Italia. Il club ha reso noti i prezzi dei tagliandi per l’incontro del Granillo di mercoledì sera. “Si comunica che la gara di Coppa Italia tra Reggina e Potenza valida per il secondo turno, si disputerà alle ore 20.30 allo stadio “Oreste Granillo”. In attesa delle decisioni del GOS necessarie per l’apertura della prevendita, di seguito i prezzi dei tagliandi di accesso allo stadio:

CURVA SUD € 5 + diritti prevendita

TRIBUNA EST € 10 + diritti prevendita

TRIBUNA OVEST € 15 + diritti prevendita

TRIBUNA VIP € 25 + diritti prevendita”.

