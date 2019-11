La Reggina sbugiarda Falcomatà: conferme sui motivi del ritardo nel posizionamento dei seggiolini in Tribuna Est

19 Novembre 2019 20:56

Comunicato durissimo della Reggina contro il sindaco Falcomatà, la situazione dei seggiolini spiegato nel comunicato della dirigenza

La Reggina sta disputando una stagione entusiasmante, fino al momento non ha ancora perso una partita in campionato e guida con ampio margine la classifica ma nonostante questo periodo magico dopo anni di buio c’è ancora chi vuole creare polemiche inutili con la sola intenzione di destabilizzare un ambiente tornato finalmente a sorridere. Hanno fatto rumore le dichiarazioni di ieri del sindaco Falcomatà, abituato da anni a poter infierire sul club amaranto senza che la (precedente) società battesse ciglio. Ma adesso le cose sono cambiate, con Gallo quello amaranto è tornato ad essere il club forte e dignitoso che era stato nei 30 anni precedenti costellati di grandi successi durante la gestione di Lillo Foti, e così stasera la Reggina ha deciso di rispondere per le rime attraverso un comunicato durissimo che ha toccato tanti gli argomenti smontando tutte le dichiarazioni del primo cittadino.

Una parte chiave del comunicato riguarda anche la questione dei seggiolini della Gradinata che tra ritardi e problemi sono stati installati a campionato iniziato e con una vera e propria corsa contro il tempo, determinando disagi nelle prime gare. La Reggina, nello specifico, ha scritto che “Non si comprende, in un momento storico dove la Reggina non solo ha riacquistato quella dignità che merita ma risulta essere protagonista anche nei risultati sportivi, il motivo per cui il Primo Cittadino debba, con dichiarazioni quanto meno inopportune, cercare di destabilizzare un ambiente entusiasta e positivo, dimenticando tutte quelle occasioni in cui la società è dovuta intervenire al fine di risolvere le inadempienze del Comune stesso: una su tutte il ritardo nel posizionamento dei seggiolini in Tribuna Est”.

Su StrettoWeb avevamo lanciato l’allarme sul possibile ritardo del posizionamento dei seggiolini in tempi non sospetti durante l’estate, vedi l’articolo del 26 Luglio:

Reggina, tutta la verità sui seggiolini del Granillo: la squadra sarà costretta ad un altro inizio con handicap, il Comune continua a prendere in giro tifosi e società

Ma in quei giorni siamo stati accusati dagli uomini di Falcomatà di “destabilizzare l’ambiente inventando frottole“. Addirittura gli amministratori comunali avevano chiesto alla Reggina di pubblicare un comunicato stampa contro StrettoWeb, abituati appunto alle becere logiche degli scorsi anni. Ma stavolta il club ha riso in faccia ai nostri “amministratori” (se possiamo ancora definirli tali!), dichiarandosi invece preoccupato tanto quanto i tifosi e la stampa sulle inefficienze del Comune nella gestione dello stadio.

Adesso è la stessa società, ufficialmente, ad evidenziare le responsabilità del Comune nel ritardo del posizionamento dei seggiolini. Per chi, ancora, voleva tenersi le bende davanti agli occhi e ignorare la banale realtà delle cose.

