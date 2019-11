Reggina-Casertana, la diretta LIVE: Reginaldo ci prova di testa, avvio arrembante degli amaranto

10 Novembre 2019 14:28

Reggina-Casertana si gioca questo pomeriggio al Granillo, la formazione di Mimmo Toscano cerca immediato riscatto dopo il ko in Coppa

La Reggina torna di scena di fronte al pubblico del Granillo dopo la sconfitta di mercoledì sera in Coppa Italia contro il Potenza. Oggi l’ospite di turno è la Casertana, squadra temibile che di certo non vorrà essere una vittima sacrificale nell’incontro con gli amaranto di Mimmo Toscano. Come noto non sarà della gara Nicola Bellomo, squalificato dopo il rosso di Potenza della scorsa settimana, per il resto rosa al completo per quanto concerne gli amaranto, con Bertoncini che ritorna tra i convocati dopo una lunga assenza. Nell’11 iniziale non figurano, un po’ a sorpresa, nè Denis nè Garufo, i quali siederanno in panchina per poi magari cambiare le sorti dell’incontro a gara in corso.

Reggina-Casertana, la diretta LIVE

5‘- Amaranto arrembanti, il primo pericolo verso la porta di Crispino lo porta Reginaldo, ma il colpo di testa del centravanti brasiliano è troppo tenero, il portiere della Casertana blocca.

1′– Gara iniziata, con la Reggina che sembra subito avere un atteggiamento aggressivo, spinta anche oggi da un’ottima cornice di pubblico al Granillo.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando, Bianchi, De Rose, Bresciani; Sounas; Reginaldo, Corazza. A disposizione: Farroni, Bertoncini, Garufo, Gasparetto, Rubin, De Francesco, Mastour, Paolucci, Rivas, Salandria, Denis, Doumbia. Allenatore: Toscano.

Casertana (3-5-2): Crispino; Rainone, Ciriello, Gonzalez; Longo, D’Angelo, Santoro, Laaribi, Zivkov; Starita, Cavallini. A disposizione: Zivkovic, Galluzzo, Matese, Adamo, Clemente, Floro Flores, Varesanovic, Origlia, Paparusso. Allenatore: Ginestra.

Arbitro: Ermanno Feliciani di Teramo (Giulio Basile di Chieti e Giuseppe Di Giacinto di Teramo).

