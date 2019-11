Reggina, tutta la carica di Denis per sabato: “Riempiamo il Granillo e portiamo a casa i 3 punti!” [FOTO]

20 Novembre 2019 19:15

El Tanque German Denis è sempre molto attivo sui social, l’attaccante amaranto carica l’ambiente in vista di Reggina-Rende

Non manca, quasi settimanalmente, la sua carica sui social. Non solo in campo, quindi, ma anche fuori. German Denis trascina il popolo amaranto a suon di post che aumentano l’entusiasmo nell’ambiente. El Tanque si è nuovamente affidato al suo profilo Instagram per dare la carica in vista di Reggina-Rende di sabato, altra gara importantissima per continuare a volare.

“Super concentrati per sabato! Riempiamo il GRANILLO e portiamo a casa questi 3 punti! VAMOS REGGIO”. Questo, si legge, a corredo delle foto postate dall’argentino.

