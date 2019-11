Reggina, Andrea Gianni a tutto campo: la ‘farsa’ Rieti, la Curva Nord, il calciomercato ed il ‘silenzio’ di Gallo

18 Novembre 2019 21:49

Interessanti indicazioni del direttore generale Andrea Gianni, la Reggina è reduce dalla vittoria a tavolino 0-3 contro il Rieti

Altri tre punti per la Reggina, questa volta a tavolino dopo la partita contro il Rieti, è andata in scena una delle pagine più brutte per il calcio italiano. Il Rieti è in crisi economica ed i calciatori non hanno ricevuto gli stipendi, così la decisione di non scendere in campo e di schierare la Berretti. Poi i problemi dell’allenatore che hanno portato allo 0-3 a tavolino. Durante la trasmissione Reggina Tv interessanti indicazioni di Andrea Gianni, direttore generale del club amaranto. Sullo scandalo di ieri contro il Rieti: “giornata surreale, perde il calcio. E’ stato tutto particolare, quando siamo arrivati avevano appena sistemato le righe, stavano facendo le righe al momento. Fortunatamente sono stati fatti dei controlli e ci hanno comunicato che c’erano delle irregolarità per la mancata delega dell’allenatore. Poi è stato deciso per l’indisponibilità ad iniziare il match. Le regole sono cambiate rispetto alla scorsa stagione, in caso di altro forfait il Rieti sarebbe escluso. L’anno scorso a Rieti vivevano la stessa situazione, penso che riuscirà a concludere questo campionato. Il Rieti può fare reclamo per la partita contro la Reggina? Può farlo ma il regolamento parla chiaro, non ci sono dubbi sulla nostra vittoria. Quanto è costata la trasferta di Rieti? 15.000 euro”.

“Abbiamo la fortuna di avere un gruppo sano, non solo dal punto di vista tecnico ma anche umano, tanto di cappello per questa squadra. Il campionato è avviato verso tre-quattro squadre per lottare per la promozione, Bari e Ternana non mollano”. Sullo stadio: “noi al momento abbiamo il diritto d’uso dello stadio, abbiamo la concessione annuale, è prematuro parlare di interventi perchè non abbiamo la titolarità. Valuteremo la possibilità di partecipare al bando. La Curva Nord? Abbiamo in mente di portare avanti il progetto con i tifosi del domani, non riusciamo a vedere quella Curva chiusa, vogliamo mettere a disposizione circa 3.000 posti per i ragazzi delle scuole a titolo gratuito, in 15 giorni dovremmo essere già operativi”.

Sul calciomercato di gennaio: “è quello di riparazione, Taibi e Toscano si sono fatti un’idea, in caso di richieste dell’allenatore siamo pronti ad intervenire, il presidente non si tirerà di certo indietro. Tante società guardano ai nostri calciatori, nessuno si muoverà, tutti i calciatori sono legati da contratti importanti. Marcheggiani? Mi tengo i miei attaccanti, lo stesso per Beleck, in attacco stiamo bene così”. Su Rivas: “in un’altra categoria sarebbe più facile trattenerlo”.

Sul ‘silenzio’ del presidente Gallo: “noi addetti non sentiamo questo distacco, non c’è nulla di preoccupante, il nostro presidente è sempre il primo tifoso della Reggina. E’ stato strumentalizzato per una maglietta da alcuni finti perbenisti”.

Valuta questo articolo