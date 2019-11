Reddito di Cittadinanza, la denuncia di De Luca: “è servito a pagare la manovalanza della criminalità”

30 Ottobre 2019 16:26

Reddito di Cittadinanza, la denuncia del governatore della Campania De Luca: “è stato un processo di corruzione di massa”

“Nella nostra realtà, in troppe occasioni il Reddito di cittadinanza è servito a pagare la manovalanza della camorra, a far scansare il lavoro stagionale, a incentivare il doppio lavoro, ha portato a minacce rivolte a commercianti perchè siano in contante la somma del reddito”, è quanto afferma Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania del Partito Democratico, intervistato da Radio Crc. “Si sono determinate tragedie sociali – prosegue- è stato un processo di corruzione di massa con una ciliegina sulla torta: 100mila famiglie non avevano diritto al reddito. Ovviamente, ora quei soldi non li recuperi neanche se fai un miracolo”, conclude.

