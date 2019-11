31 Ottobre 2019 12:31

Sicilia: in un supermercato, ad Augusta, su dieci dipendenti nove erano in nero indossando anche la divisa da lavoro, due dei quali percepivano pure il Reddito di Cittadinanza

Proseguono i controlli della Guardia di Finanza per scovare i “furbetti” che percepiscono il Reddito di Cittadinanza. In un supermercato, ad Augusta, in Sicilia, su dieci dipendenti nove lavoravano in nero indossando anche la divisa da lavoro, due dei quali percepivano il sussidio statale. Per i “furbi” è scattata la revoca del beneficio. Il proprietario del market è stato denunciato.

