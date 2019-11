Il rapper calabrese Kobra alla finale del Tour music fest 2019

20 Novembre 2019 11:00

Un sogno per tutti i giovani artisti emergenti italiani, che per “Kobra” è iniziato dalle precedenti esibizioni di Cosenza, lo scorso Luglio, e in Umbria nel mese di Ottobre, adesso avrà l’onere e l’onore di rappresentare il proprio Paese “Sellia Marina “ e la Città di Catanzaro fra i 177 Finalisti, tra cui i 21 Rapper del Tour Music Fest

Complimenti al nostro giovane talento Calabrese di Sellia Marina (CZ), che in un percorso lungo 6 mesi, è riuscito a convincere l’esigente giuria del Tour Music Fest – The European Music Contest aggiudicandosi a pieno merito un posto nell’attesa Finale Nazionale, che si terrà nei giorni 22-23-24 Novembre 2019 presso il Crossroads – Live Club di Roma, in cui affronterà l’ultima sfida da sostenere per arrivare a calcare il palco della Finale Europea del prossimo 7 Dicembre all’Auditorium del Massimo di Roma. Con i suoi 20 anni Keven La Croce conosciuto con lo pseudonimo di “Kobra” è un Rapper di classe 99. Ha raggiunto un traguardo davvero importante considerando gli oltre 20.000 tra artisti e band partecipanti provenienti da tutta Europa. Vista la mission del TMF, che mette in primo piano la crescita artistica di tutti i partecipanti, durante la giornata, sarà possibile assistere alle masterclass formative di Berklee – College Of Music, la famosa università americana leader nella formazione musicale nel mondo. Per l’occasione ci raggiungerà, direttamente da Boston, Janie Barnett, cantante americana professionista che ha collaborato, nella sua carriera, con artisti del calibro di Celine Dion, Bonnie Raitt e Linda Ronstadt. Janie Barnett ha ricevuto una nomination per i Grammy con il suo disco “You See This River” e ha partecipato al Saturday Night Live, famosissima trasmissione televisiva americana. “Kobra”, dopo l’ultima prova delle Finali Nazionali, potrebbe esibirsi al cospetto dei: presidenti di giuria Mogol e Kara DioGuardi, rappresentanti della Berklee – College Of Music e dei massimi esponenti della discografia italiana. La Finale Europea del Tour Music Fest, infatti, è un palco che ha visto sfilare decine di musicisti emergenti ormai diventati grandi artisti e professionisti del settore.

Un sogno per tutti i giovani artisti emergenti italiani, che per “Kobra” è iniziato dalle precedenti esibizioni di Cosenza, lo scorso Luglio, e in Umbria nel mese di Ottobre, adesso avrà l’onere e l’onore di rappresentare il proprio Paese “Sellia Marina “ e la Città di Catanzaro fra i 177 Finalisti, tra cui i 21 Rapper del Tour Music Fest. “Kobra”, si appassiona alla musica sin dalla tenera età spaziando in maniera vasta fra i folti generi musicali. Il genere che in lui prevale tra tutti è il Rap ma non si avvicina sin da subito . Comincia ad esibirsi su vari palchi , senza la sua figura artistica completa, con cover di vari artisti. Partecipa a diverse trasmissioni televisive, concorsi e manifestazioni locali, regionali e nazionali suscitando l’interesse di qualche casa discografica indipendente come la “Terre Sommerse” la quale produce , nel 2014, il suo primo singolo intitolato “La vita è”, iscrivendo l’artista alla SIAE nella posizione 227687 il 30 Maggio ; brano che precede l’uscita del suo primo Ep intitolato RIME SPARSE. Nello stesso anno partecipa ad una battle di freestyle , all’evento “HIPHOPNIGHT”(Cz) e qualche anno dopo (2017) si esibisce all’Hip Hop Connection – Plaesano ( RC ) nella quale, durante la serata, si eibiscono: EASY ONE , ICE ONE , DON DIEGOH e DOPE ONE Nel 2018 esce con il primo mixtape chiamato “Arbok” , contenente varie collaborazioni. Dichiarato dalla giuria del Tour Music Fest: “Kobra, ha le doti del veterano nonostante la giovane età, presenta grande presenza scenica , grinta e intensità senza perdere qualità sulla voce” ha elogiato il nostro talento spronandolo nel rincorrere il sogno di vincere i fantastici premi in palio come un tour europeo, una borsa di studio presso Berklee – College of Music di Boston e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10.000 euro da investire nella propria musica. Kobra”, con il sostegno di tutti, Vola a Roma nei giorni 22-23-24 Novembre Presso il Crossroads-Live Club, affrontando l’ultima sfida da sostenere per arrivare a Calcare il palco della finale Europea del prossimo 7 Dicembre all’auditorium del Massimo di Roma.

