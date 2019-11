Differenziata a Messina, porta a porta al via anche da Tremestieri a Contesse

31 Ottobre 2019 09:43

Dall’11 Novembre al via la differenziata nella zona 2 dell’Area Sud, da Tremestieri a Contesse. Lunedì 4 Novembre il porta a porta inizierà anche nella 2 zona del’Area Nord di Messina, da Mortelle fino al Rione Case Basse di Paradiso

Avanti tutta con la Raccolta porta a porta a Messina. Da lunedì 11 Novembre il servizio prenderà il via anche nella zona 2 dell’Area Sud, che comprende le zone da Tremestieri a Contesse, in particolare i villaggi e frazioni di Tremestieri, Zafferia, San Filippo Superiore, San Filippo Inferiore, Contrada piano di zona, Pistunina, Santa Lucia Sopra Contesse, Contesse. Da lunedì 4 Novembre prenderà il via la raccolta porta a porta partirà nella 2 zona dell’Area Nord, da Mortelle fino al Rione Case Basse di Paradiso, in particolare nei villaggi e frazioni di Mortelle, Torre Faro, Faro Superiore, Sperone, Ganzirri, S. Agata, Contrada Fortino, Contrada Sena, Contrada Porticatello, parte della Strada Panoramica da Contrada Forte Spuria a Contrada Arcieri, Principe, Pace, Grotte, Contemplazione, Paradiso, Rione Case Basse fino alla rotonda in basso dell’Annunziata, escluso però quest’ultimo villaggio. I residenti delle zone 1 e 2 dell’Area Nord che non hanno ricevuto il Kit, possono recarsi nell’isola ecologica di Spartà nei giorni di calendario per ritirarlo. I residente nell’Area Sud zone 1 e 2 che non hanno ricevuto il Kit, possono invece recarsi da Inpost in Contrada Pozzi, palazzina S. Giacomo 98151 Camaro Superiore (a 300 metri dallo svincolo di Messina Centro) Info: 090623466 –0902923130.

