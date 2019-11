Taormina, giovane pusher in manette: nascondeva la droga in casa [DETTAGLI]

20 Novembre 2019 16:53

I Carabinieri arrestano 18enne di Taormina per detenzione ai fini di spaccio

Questa notte, i Carabinieri della Stazione di Taormina hanno arrestato un pusher taorminese, appena 18enne, S.A. ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

I militari hanno proceduto al controllo del ragazzo che poiché sprovvisto di documenti, è stato accompagnato dai Carabinieri presso la sua abitazione per essere identificato.

Durante il tragitto il ragazzo era particolarmente agitato ed insisteva affinché i Carabinieri non entrassero in casa ma aspettassero all’esterno che lo stesso gli mostrasse il documento. Tale atteggiamento ha insospettito i militari che, ritenendo che all’interno dell’abitazione il giovane potesse nascondere dello stupefacente, hanno proceduto ad una perquisizione domiciliare, rinvenendo su una scrivania due bilancini di precisione perfettamente funzionanti, 6 dosi di sostanza stupefacente del tipo marijuana confezionate singolarmente in carta stagnola del peso complessivo di 4 grammi nonché una custodia in plastica con all’interno 14 dosi di sostanza stupefacente sempre del tipo marijuana confezionate singolarmente del peso complessivo di oltre 8 grammi. Inoltre, occultati all’interno di una cesta porta biancheria nella stanza da letto del giovane pusher, sono stati scoperti altri due involucri di nylon trasparente, uno contenente poco meno di 10 grammi e l’altro circa 30 grammi sempre di marijuana. Infine è stata sequestrata anche la somma in contanti di 190 euro ritenuta provento dell’attività illecita.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica di Messina, è stato sottoposto agli arresti domiciliari e, nella pomeriggio odierna è comparso avanti al Giudice del Tribunale di Messina che ha convalidato l’arresto operato dai Carabinieri applicando al giovane la misura cautelare dell’obbligo di firma e della permanenza presso il domicilio tra le ore 21 e le 7 del mattino.

