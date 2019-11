Al via il primo incontro provinciale delle consulte giovanili di Messina

20 Novembre 2019 11:31

L’incontro è in programma per giorno venerdì 22 Novembre presso la “Sala del Consiglio” di Palazzo dei Leoni a Messina

L’Assemblea delle Consulte Giovanili Siciliane ha deciso di avviare una serie di incontri che si svolgeranno in tutti i capoluoghi di provincia della Regione Sicilia. Gli eventi in programma saranno utili per favorire il confronto tra le realtà locali presenti nel territorio e le Istituzioni, nonché a stimolare il confronto e l’incontro tra le Consulte Giovanili del territorio. Il primo evento si terrà a Messina, provincia che tra le prime ha impresso un importante stimolo alla partecipazione dei giovani tramite le Consulte Giovanili Comunali. L’incontro è in programma per giorno venerdì 22 Novembre alle ore 17.00 presso la “Sala del Consiglio” di Palazzo dei Leoni (ex provincia). Prenderanno parte all’evento i giovani Presidenti e membri di Consulte giovanili del territorio Messinese, ma anche coloro i quali sono interessati a conoscere ed avvicinarsi al mondo delle Consulte Giovanili.

Vista la recente approvazione del ddl, da parte del Parlamento Siciliano, che ha istituito la “Consulta giovanile Regionale” sono stati invitati a partecipare i deputati regionali Messinesi, il Sindaco della Città Metropolitana di Messina Cateno De Luca, e l’assessore alle politiche giovanili Vincenzo Caruso, al fine di avviare un confronto tra le Istituzioni ed i giovani del territorio così da discutere, facendo riferimento al relativo testo normativo, del nuovo strumento a disposizione, per far conoscere questa nuova realtà ai rappresentanti delle diverse Consulte ed ai giovani Messinesi.

