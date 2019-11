22 Novembre 2019 14:29

Domani la presentazione del libro “I dialoghi della vagina” di Paolo Mezzana, con l’introduzione di Barbara Alberti

Il libro “I dialoghi della vagina”, di Paolo Mezzana, con l’introduzione di Barbara Alberti, in libreria dal 14 novembre, verrà presentato sabato 23 novembre alle 18.30 al Palmerie di viale Parioli, 7. Con l’autore dialogherà Alberto Matano, giornalista del Tg1 e conduttore di “Vita in diretta” su Raiuno. Le letture saranno curare da Micol Pavoncello. Dieci storie, dieci donne che si raccontano al lettore, in prima persona. Ci parlano della loro vita, della loro intimità, dei loro desideri, dei loro dolori, del loro rapporto con la vagina. Attraverso la narrazione l’autore ci accompagna in un viaggio nella psicologia, nella sessualità, nelle problematiche femminili, mettendo in risalto il ruolo dei medici specializzati nel trattamento dei genitali esterni. I loro interventi, spesso trattati in modo scherzoso e superficiale dai media, sono, invece, fondamentali per ripristinare l’equilibrio psico-fisico, restituire il benessere. Questa raccolta, delicatamente erotica, è il punto d’inizio di una battaglia contro molti tabù della nostra società, una finestra aperta sul mondo femminile, un manifesto per mettere in risalto l’importanza del sesso in tutte le sue forme e a tutte le età. Sesso libero e consapevole, mezzo per entrare in contatto con il mondo che ci circonda, con gli altri. La lettura permetterà alle donne di trovare soluzioni, conoscersi meglio, prendere il coraggio di confidarsi; agli uomini di avvicinarsi in punta di piedi alle loro compagne, capirle di più. Le tematiche trattate vanno dal tumore all’infibulazione, passando attraverso la verginità, l’omosessualità, la menopausa, le alterazioni della percezione del proprio corpo. È arrivato il momento di portare tutto alla luce, di eliminare le sovrastrutture, di accettare e accudire.

Paolo Mezzana

Il Dott. Paolo Mezzana è nato a Roma. Medico-chirurgo è specialista e Dottore di Ricerca in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica ed è uno dei pionieri in Italia delle tecniche mediche e chirurgiche per il trattamento dei genitali femminili esterni. È stato il primo a depositare il brevetto di un manipolo per la stimolazione laser endovaginale e del primo dispositivo vibrante per la cura dell’atrofia vaginale dopo la menopausa ad uso domiciliare. Socio ordinario della Società Italiana di Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica. Fellow Member of the International Society of Cosmetic Dermatology. Senior Member of the European Society of Aesthetic Ginecology. Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi congressi nazionali e internazionali. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e ha partecipato come ospite a molte trasmissioni televisive e radiofoniche.

Valuta questo articolo