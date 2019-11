Polistena: al via i festeggiamenti in onore del Beato Luigi Monti

31 Ottobre 2019 14:24

La Comunità “Luigi Monti” di Polistena organizza una serie di eventi commemorativi della figura del Beato Luigi Monti, fondatore della congregazione dei figli dell’Immacolata Concezione

La Comunità “Luigi Monti” di Polistena, ente benefico che opera a Polistena dal 1934 ad opera dei Frati concezionisti, organizza una serie di eventi commemorativi della figura del Beato Luigi Monti, fondatore della congregazione dei figli dell’Immacolata Concezione. “Vogliamo mettere in risalto la figura del Beato – comunicano i frati – al quale noi religiosi ci ispiriamo per vivere il Vangelo di Gesù attraverso la nostra azione quotidiana a tutela e difesa dei più deboli”. La Comunità, insieme all’Aspi Padre Monti e alla Cooperativa IDEA e in collaborazione con la Congrega dell’Immacolata di Polistena, oltre che ovviamente con la stessa Parrocchia Maria Santissima Immacolata retta dal parroco Don Elvio Nocera, ha organizzato dunque una serie di iniziative aperte a tutta la cittadinanza che si svolgeranno tra giorno 3 e giorno 10 novembre.

Gli eventi, che si svolgeranno presso la Chiesa dell’Immacolata, sono così suddivisi:

-domenica 3 novembre, mostra sul Beato Luigi Monti

-giovedì 7 novembre ore 21.00, performance teatrale dei ragazzi della Comunità

-8 novembre ore 21.00, veglia di preghiera

-9 novembre ore 16.00 presso i campi sportivi della Comunità, giochi e sport con l’Aspi

-10 novembre ore 18.30, santa messa del Beato.

Tutte le iniziative sono aperte alla cittadinanza.

Valuta questo articolo