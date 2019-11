Festa dell’Albero: Parco dei Nebrodi, Banca del Germoplasma e Legambiente insieme per tutelare la biodiversità

22 Novembre 2019 13:42

Il Parco dei Nebrodi celebra la Giornata degli Alberi: ospiti della giornata una cinquantina di alunni dell’Istituto Comprensivo n.1 di Capo d’Orlando

Celebrata anche quest’anno la ricorrenza del 21 novembre per la Festa dell’Albero, una giornata che ricorda il contributo alla vita, per il ruolo ecologico fondamentale che gli alberi e le piante esercitano nella prevenzione del dissesto idrogeologico e di protezione della biodiversità.

Una giornata dedicata all’importanza degli alberi nella difesa dell’ecosistema ed in particolare del territorio.

Nei Nebrodi si è realizzato il consueto, consolidato evento presso la Banca del Germoplasma Vegetale di Ucria: una programmazione a cura di Ente Parco dei Nebrodi e Consorzio della Banca del Germoplasma, con la partecipazione di Legambiente Nebrodi, sulle scia di positive esperienze precedenti in tema di salvaguardia e tutela della biodiversità.

Ospiti della giornata una cinquantina di alunni dell’Istituto Comprensivo n.1 di Capo d’Orlando “G. Tomasi di Lampedusa” diretto dal Prof. Rinaldo Anastasi, impegnati nelle ultime settimane in specifiche attività di riconoscimento delle specie vegetali che, per l’occasione hanno potuto partecipare ad attività “sul campo”, con la messa a dimora di un albero di Pero.

Accolti dal Commissario del Parco Luca Ferlito, dal Sindaco di Ucria Enzo Crisà, dal Direttore della Banca del Germoplasma Ignazio Digangi e da Salvatore Granata di Legambiente Nebrodi, i giovanissimi accompagnati dalle insegnanti hanno così trascorso una giornata in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, con ampia divulgazione delle attività della Banca del Germoplasma, con particolare riferimento alle collezioni di fagioli: sono 63 le cultivar custodite all’interno, mentre sono circa 400 le entità biologiche vegetali presenti, grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Scienze Biologiche dell’Università di Palermo, socio del Consorzio della Banca nonché supporto tecnico e scientifico.

Per Luca Ferlito, Commissario del Parco nonché Presidente del Consorzio della Banca del Germpolasma Vegetale dei Nebrodi, la giornata si inserisce “nei rapporti di proficua collaborazione tra Scuole e Istituzioni, per divulgare informazioni, consigli e soprattutto stili di vita consapevoli e rispettosi dell’ambiente”.

