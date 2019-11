19 Novembre 2019 11:38

Un allevatore di 55 anni è stato trovato morto, la notte scorsa, a Campana, in provincia di Cosenza, in un appezzamento di terreno dove l’uomo svolgeva la propria attività

Orrore in Calabria dove un allevatore di 55 anni è stato trovato morto, la notte scorsa, a Campana, in provincia di Cosenza, in un appezzamento di terreno. Sembrerebbe che l’uomo sia stato ucciso con un corpo contundente, ma non si esclude l’uso di un’arma da fuoco. I militari, giunti sul posto, hanno avviato le indagini che sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari. Si valuta l’ipotesi dell’omicidio.

Foto di repertorio

