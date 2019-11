Oltre 50 chili di Nutella Biscuits in 36 ore: Gelato Cesare assaltato da orde di golosi, battuti tutti i record e biscotti esauriti nei supermercati della città! [FOTO]

23 Novembre 2019 16:02

I reggini dovranno aspettare per comprare i Nutella Biscuits, tutti arrivati nella gelateria Cesare! Ma nel frattempo possono sempre andare ad assaggiarli al chiosco

L’idea è stata quella di abbinare il biscotto del momento, Nutella Biscuits, alla maestria dei gelatai di Cesare. Ciò che ne è venuto fuori è un gusto nuovo, tutto da assaggiare e da gustare. L’unico vincolo è che si tratta di un’edizione limitata, che potremo trovare nella ‘magica’ vetrina del chiosco solo fino a domani, domenica 24 novembre. Ieri sera, chi ha avuto modo di andare in gelateria dopo cena ha potuto appurare che la vaschetta del Nutella Biscuits era vuota: tutto esaurito. Ben sette vaschette da 5 chili fatte fuori in 12 ore. Un vero record. E oggi, fino al momento in cui scriviamo, ovvero prima delle 16:00, sono già terminate altre tre vaschette, dunque siamo all’esorbitante somma di oltre 50 chili di un solo gusto.

Ma per chi non si fosse recato in gelateria, per comprendere quanto sia stato enorme il successo di questa nuova trovata di Davide Destefano, basta andare sui social: su Instagram è stato superato il migliaio di like e su Facebook il gradimento non è stato da meno. Insomma, per l’ennesima volta Davide, patron di Gelato Cesare, ha dimostrato una capacità di stare al passo coi tempi non indifferente, mantenendo sempre l’alto livello di qualità della gelateria. Davide, infatti, per numerosi gusti utilizza prodotti a km 0, tutti certificati: dal mango di Catona all’annona, al bergamotto. Insomma un tripudio di gusti e di sapori sui quali, purtroppo o per fortuna, la Nutella ha svettato alla grande: “quello del Nutella Biscuits – come spiega Davide Defestefano – è un successo che nemmeno noi ci aspettavamo. Abbiamo mantenuto la qualità di sempre, ma abbiamo voluto dare ai nostri clienti un prodotto che è tra i più attuali e amati. Vista la grande richiesta, mi sono recato personalmente in tutti i supermercati di Reggio per reperire quanti più biscotti possibile. Credo di averli finiti tutti! I reggini dovranno aspettare per comprarli, ma in alternativa possono sempre venire ad assaggiarli da Cesare!”.

Ed effettivamente, come è possibile vedere dalle immagini a corredo di questo articolo, gli scaffali dei supermercati sono vuoti: la foto è stata scattata in un noto ipermercato della città, scelto a casa dalla nostra redazione. Evidentemente Davide Destefano è passato prima di noi…

