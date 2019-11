Tutti pazzi per il nuovo gusto di Gelato Cesare: Nutella Biscuits, limited edition solo per il weekend [VIDEO]

22 Novembre 2019 15:35

Tutti vogliono assaggiare il Nutella Biscuits! E il chiosco di Cesare in queste ore è stato letteralmente preso d’assalto

Sta letteralmente spopolando. E non poteva essere altrimenti. E’ un connubio davvero irresistibile quello tra Gelato Cesare e Nutella Biscuits. Un ‘matrimonio’ davvero perfetto dove i biscotti più in voga del momento incontrano la maestria e l’esperienza dei gelatieri del chiosco reggino.

Già ieri, attraverso le pagine social, la gelateria Cesare aveva annunciato per oggi l’arrivo di un nuovo gusto che prometteva di sorprendere tutti. E così è stato. Da questa mattina le foto dell’ultimo arrivato sono state bombardate di messaggi sia su Facebook che su Instagram: tutti vogliono assaggiare il “Nutella Biscuits“!

E il chiosco in queste ore è stato letteralmente preso d’assalto, con ben due vaschette, contenenti circa 13 chili di gelato, ‘fatte fuori’ dai clienti in pochissime ore e una terza già in preparazione. Ancora una volta gelato Cesare conferma di saper ‘stare sul pezzo’, riuscendo a rinnovarsi sempre e a dare ai propri clienti tutto ciò che desiderano, ma avendo sempre come punti fermi la qualità delle materie prima e della lavorazione artigianale. GUARDA IL VIDEO DELLA PREPARAZIONE:

Valuta questo articolo