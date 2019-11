Tanti auguri a Nevio Scala, l’allenatore che fece sognare una città intera…

22 Novembre 2019 10:56

Oggi è il compleanno di una delle figure più importanti e ricordate nella storia della Reggina: tanti auguri a Nevio Scala

Diciamolo con sincerità. Questa Reggina, in alcuni tratti, ricorda la sua. Perché vinceva, perché trascinava una popolo, una città. La faceva sognare, e l’ha portata ad un passo dal grande calcio. Un appuntamento poi rimandato, sì, ma nessuno si è mai dimenticato di quella squadra, di quella formazione che ogni tifoso amaranto ricorda a memoria. Stiamo parlando della banda Scala, stiamo parlando di Nevio Scala, che oggi compie 72 anni. Tanti auguri al tecnico che dalla Reggina è partito, che con la Reggina ha iniziato a diventar grande, prima di consacrarsi con il Parma.

Come detto sopra, tanti intravedono alcuni tratti della squadra attuale in quella che sfiorò il doppio salto tra l’87 e l’89. Epoche diverse, calcio diverso, società diverse. Ad accomunarle, il fatto che entrambe fossero all’inizio. Quella, fresca della nuova proprietà insediatasi nell’86. Questa, da un anno nelle mani di Luca Gallo. Quella, che voleva arrivare in alto piano piano e programmando. Questa che, sempre programmando, vuole però fare almeno della Serie C un sol boccone. E ci sta riuscendo. Come la banda Scala, appunto. Una squadra che lui aveva saputo plasmare a sua immagine e somiglianza. Una squadra fatta di uomini, prima che calciatori. Una squadra che si faceva trascinare dal suo popolo e che conseguentemente trascinava il suo popolo. Lo spareggio con la Virescit segnò il passaggio in cadetteria, quello con la Cremonese un anno dopo strozzò l’urlo in gola ad una città che sognava la Serie A. Ma che, grazie al tecnico veneto, non verrà mai dimenticata.

Non facile parlarne per chi scrive, che in quell’epoca ancora non era nato. Ma è stata appunto la grandezza dell’uomo, e di quella squadra, a far sì che anche chi non c’era potesse ricordarla. Tante manifestazioni, negli ultimi anni, con il ritorno di tutta la squadra a Reggio per la sfida tra due compagini amaranto che hanno fatto la storia. Così come il suo condottiero, Nevio Scala…

