‘Ndrangheta: sequestri tra Reggio Calabria, Milano, Roma e Latina nei confronti di noto pregiudicato

20 Novembre 2019 07:00

‘Ndrangheta. in corso sequestro beni nelle province di Reggio Calabria, Milano, Roma e Latina nei confronti di un noto pluripregiudicato

In corso sequestro di beni per oltre 10 milioni di euro nelle province di Reggio Calabria, Milano, Roma e Latina nei confronti di un noto pluripregiudicato contiguo alla ‘ndrangheta.

Dalle prime ore di stamani oltre 50 finanzieri del Comando provinciale di Latina in collaborazione col Servizio centrale investigazione criminalità organizzata stanno dando esecuzione a un provvedimento emesso dal Tribunale di Roma – Sezione misure di prevenzione. I dettagli dell’operazione, denominata “Gerione”, saranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà in mattinata presso la Procura della Repubblica di Roma alla presenza del procuratore vicario Michele Prestipino Giarritta.

