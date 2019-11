‘Ndrangheta, Lamorgese: “è l’organizzazione più pericolosa d’Italia”

30 Ottobre 2019 12:22

Il Ministro degli Interni: “la ‘ndrangheta è l’organizzazione ‘più pericolosa in campo nel nostro Paese”

Audizione in Commissione Antimafia per il il ministro degli Interni Luciana Lamorgese, la quale lancia l’allarme sulla ‘ndrangheta: “è l’organizzazione ‘più pericolosa in campo nel nostro Paese”. “La lotta alle mafie rappresenta una priorità politica per il governo di cui faccio parte”, aggiunge il ministro. “E’ molto importante con l’attività investigativa mettere in luce i collegamenti tra la criminalità italiana e quella straniera” perché sia efficace “l’attività di contrasto”, conclude Lamorgese.

