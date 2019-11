La nave San Giusto in sosta a Trapani: visite guidate a bordo [DETTAGLI]

22 Novembre 2019 17:50

La nave d’assalto anfibio San Giusto sarà in sosta per due giorni al porto di Trapani: consentite le visite a bordo

Nei giorni 23 e 24 novembre 2019, la nave d’assalto anfibio San Giusto, unità di bandiera della 3ª Divisione Navale, sarà ormeggiata alla banchina Dogana nel porto di Trapani, al termine di un intenso periodo di attività svolta nelle acque del mar Tirreno e mirata all’addestramento degli equipaggi della Squadra Navale nelle principali forme di lotta sul mare e dal mare.

Il San Giusto, una delle quattro navi della Terza Divisione Navale, insieme al Garibaldi, al San Marco e al San Giorgio, ha sviluppato temi addestrativi avanzati nel campo della lotta anfibia. Le navi hanno operato in condizioni meteomarine molto impegnative, che hanno aggiunto complessità e realismo alla già intensa attività pianificata.

L’evento, denominato Mare Aperto 2019-2, ha visto la partecipazione di navi, aerei, sommergibili ed elicotteri della Marina italiana, ai quali si sono aggiunti anche quelli della Marine Nationale francese.

440 fucilieri di Marina della Brigata Marina San Marco, sono imbarcati sulle navi San Giusto e San Giorgio, con 2 team cinofili e gli operatori della squadra di abbordaggio del 2° reggimento San Marco. Nel corso dell’esercitazione sono state svolte attività con aeromobili dell’Aereonautica Militare Italiana e velivoli da pattugliamento marittimo francesi, statunitensi e tedeschi.

La forte e qualificata presenza di Marine alleate e di altre Forze Armate è l’espressione della vocazione internazionale e interforze della Marina, in grado di integrarsi perfettamente in un contesto complesso, per garantire la proiezione di capacità dal mare e la sicurezza marittima, indispensabile per il sostegno della nostra economia di trasformazione.

Nave San Giusto sarà aperta al pubblico per visite a bordo della popolazione, nei giorni e negli orari di seguito specificati:

– Domenica 24 novembre 2019 dalle 09.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30.

