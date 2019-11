Natale a Messina, ok dell’assessore Musolino all’isola pedonale in via dei Mille

20 Novembre 2019 13:58

Messina, il consigliere comunale Gioveni incalza l’Amministrazione Comunale: “Subito la delibera”

C’è l’ok dell’assessore Musolino alla proposta dell’associazione dei commercianti “Millevetrine” per l’isola pedonale in via dei Mille a Natale. La delibera dovrà essere approvata dal consiglio comunale e il Presidente della Commissione Viabilità Libero Gioveni, avendo appreso della volontà dell’Amministrazione di voler predisporre una delibera relativa alla pedonalizzazione durante il periodo natalizio, ha chiesto con la massima urgenza agli assessori alla mobilità urbana e al Commercio Salvatore Mondello e Dafne Musolino di velocizzare l’iter amministrativo che porti al più presto l’atto deliberativo all’attenzione della Commissione consiliare per il conseguente esame e il successivo inoltro alla presidenza del Consiglio.

Il sollecito del Presidente Gioveni è stato fatto al fine di evitare la possibile approvazione della delibera soltanto all’ultimo istante come peraltro avvenuto lo scorso anno con una votazione d’Aula effettuata solo il 7 dicembre.

Tale richiesta, quindi, si rende necessaria per consentire per tempo all’Amministrazione e soprattutto all’associazione “Millevetrine” di rendere l’isola pedonale natalizia il più gradevole possibile alla cittadinanza.

