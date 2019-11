Movida nel mirino, notte di controlli a Messina: carroattrezzi sguinzagliati, una denuncia per guida in stato di ebbrezza

24 Novembre 2019 11:45

Il bilancio dei controlli di stanotte a Messina: conducente denunciato per guida sotto effetto di sostanze alcoliche, 12 auto rimosse con carroattrezzi

Ancora un’altra notte di controlli nella movida di Messina. Stanotte gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal commissario Lo Presti, hanno passato al setaccio Via Garibaldi, via Cavour, via Cesare Battisti, via Primo Settembre e via Santa Cecilia, nei pressi di via Don Blasco. In totale sono stati controllati 35 veicoli, sanzionati per sosta selvaggia 32 auto, 12 delle quali rimosse con carro attrezzi. 3 in totale i verbali: uno per mancata cintura di sicurezza e due per mancanza di documenti. Una persona è stata denunciata in stato di libertà per guida in stato di ebrezza alcolica, in quanto trovata con tasso alcolemico pari a 1,09 g/L e patente di guida ritirata.

Valuta questo articolo