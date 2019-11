Motta San Giovanni: bozza avviso per la concessione di contributi per la manutenzione di strade interpoderali e vicinali

20 Novembre 2019 14:26

Motta San Giovanni: la Giunta comunale ha incaricato gli Uffici competenti che hanno già predisposto una bozza di avviso per la concessione di contributi per la manutenzione di strade interpoderali e vicinali

È intenzione dell’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni promuovere interventi che, attraverso una più comoda e sicura mobilità, possano tutelare il territorio, contrastare il fenomeno dello spopolamento delle zone di campagna, sostenere il settore dell’Agricoltura, la cura dei campi, la produzione di prodotti agricoli e il consumo a chilometro zero. La Giunta comunale ha incaricato gli Uffici competenti che hanno già predisposto una bozza di avviso per la concessione di contributi per la manutenzione di strade interpoderali e vicinali. Al fine di valutare insieme l’avviso di prossima pubblicazione, per apportare eventualmente ulteriori elementi migliorativi o più rispondenti alle reali esigenze del territorio e di chi se ne prende cura, è in programma un incontro pubblico giovedì 21 novembre, alle ore 17.00, presso la sede comunale in piazza della Municipalità a Motta San Giovanni.

