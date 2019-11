È morto il prof. Franco Ortolani, stimato geologo ed esperto di meteorologia: lavorò anche per la ricostruzione post-alluvione di Giampilieri e Scaletta

23 Novembre 2019 11:17

Si è spento a 75 anni il prof. Franco Ortolani: lavorò per le più grandi alluvioni e ricostruzioni post-alluvioni dell’ultimo decennio in Italia, tra cui anche quella di Scaletta e Giampilieri a Messina

Si è spento la scorsa notte il professor Franco Ortolani, professore ordinario di geologia e Direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio, dell’Università Federico II di Napoli.

Ortolani ha dedicato gli ultimi anni della sua vita ai roghi tossici, alle discariche illegali della Campania e alla battaglia contro la terra dei fuochi, ma è stato anche un grande studioso dei vulcani, in particolare del vulcano sottomarino marino Marsili e dei rischi tsunami sulle coste del Tirreno. Il professore inoltre ha lavorato anche per le più grandi alluvioni e ricostruzioni post-alluvioni dell’ultimo decennio in Italia, tra cui l’alluvione di Scaletta e Giampilieri a Messina e di Genova. Dall’anno scorso lo stimato geologo era anche senatore, eletto a Napoli nella lista M5S.

Ortolani aveva 75 anni e da qualche mese lottava contro due tumori, contratti, come lui stesso diceva “per colpa dei veleni della Campania“. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio alle 16, presso la Basilica dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte.

Ortolani era un vero e proprio scienziato, lungimirante e scrupolosamente attento al metodo scientifico. Era un esperto anche di meteorologia: ha scritto 143 articoli per MeteoWeb. La sua perdita ci lascia un vuoto profondo, ma continueremo a combattere – a maggior ragione adesso che lui non c’è più – su quei temi a cui teneva tanto.

Ciao, Franco.

