Morte Tralongo, Malacrino: “sconcerto e dispiacere”

20 Novembre 2019 17:56

Malacrino: “l’improvvisa, quanto prematura, scomparsa di Sergio Tralongo, Direttore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, ha portato sconcerto e dispiacere in quanti, in questi anni, avevano avuto modo di apprezzare e conoscere le sue qualità umane e professionali”

“L’improvvisa, quanto prematura, scomparsa di Sergio Tralongo, Direttore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, ha portato sconcerto e dispiacere in quanti, in questi anni, avevano avuto modo di apprezzare e conoscere le sue qualità umane e professionali”, è quanto scrive in una nota Carmelo Malacrino, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria. “In più occasioni, date le sinergie che intercorrono tra i due enti, siamo stati conquistati dal suo amore per il territorio e dal suo impegno straordinario per la realizzazione dei progetti che aveva a cuore. Molte e fruttuose sono state le opportunità di collaborazione messe in campo per la promozione della cultura. Assieme al personale del Museo Archeologico di Reggio Calabria, mi sento vicino ai familiari di Sergio e mi stringo in un forte abbraccio ai suoi colleghi del Parco, sicuro che non mancheranno occasioni per ricordarlo e per onorarne la memoria”, conclude.

Valuta questo articolo