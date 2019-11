Morte Sergio Tralongo, il WWF: “perdita gravissima per la conservazione della Natura in Calabria”

20 Novembre 2019 12:10

Reggio Calabria, morte Sergio Tralongo: la nota del WWF Calabria

“L’improvvisa e prematura scomparsa del Direttore del Parco Nazionale dell’Aspromonte, Sergio Tralongo, ha suscitato sgomento e incredulità nel mondo ambientalista calabrese, specie tra chi, e non sono pochi, aveva avuto modo di apprezzarne personalmente le alte qualità umane e professionali. Tutto il WWF regionale, dalla Delegata Beatrice Barillaro, fino a tutte le organizzazioni locali, esprime il più sincero dolore per la perdita di un preparato protezionista che aveva messo a disposizione la sua profonda cultura naturalistica e le capacità organizzative per proteggere e valorizzare al meglio il patrimonio ambientale del Parco Nazionale dell’Aspromonte che dirigeva con spirito di dedizione dal 2016″. Lo afferma in una nota il WWF Calabria.

