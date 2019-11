Messina, si apre una voragine in strada: bus sprofonda nell’asfalto [FOTO]

31 Ottobre 2019 17:31

Messina, bus sprofonda in una voragine al capolinea Marotta

Un autobus Atm della linea 27 è sprofondato in una voragine al capolinea Marotta. L’incidente è avvenuto sabato scorso. Erano circa le 8:50 quando l’autista del mezzo, che arrivato al capolinea, dove il bus di solito fa una sosta di circa 2-3 minuti, ha avvertito un cedimento sul lato sinistro posteriore del veicolo. Il mezzo, che era fermo, è finito con la ruota posteriore in un fosso che si è aperto sull’asfalto, probabilmente a causa del peso del veicolo. Ogni manovra per è risulta inutile: la ruota del bus era rimasta impantanata nella voragine, come si evince dalle immagini nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo. L’autista Atm ha quindi messo in sicurezza tutte le persone a bordo facendole scendere dal veicolo e ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i mezzi della ditta convenzionata con Atm, che ha provveduto al recupero del veicolo. Il bus ha riportato solo lievi danni. Intanto sul luogo dell’incidente resta ancora aperta la voragine, segnalata con apposita segnaletica stradale.

